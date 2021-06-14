Смертельная авария произошла с украинцами за границей

Так, в Румынии разбился микроавтобус на чешской регистрации, перевозивший туристов из Украины. Это произошло 14 июня.

Как сообщает портал Mukachevo.net, авария произошла на румыно-венгерском контрольно-пропускном пункте Чанадпалота – Недлак. Уже известно о жертвах и пострадавших в ДТП.

Отмечается, что транспортное средство направлялся в Венгрию. Оно врезалось в колонну грузовиков, которые ожидали пересечения границы в очереди на румынской стороне.

В результате ДТП один человек погиб на месте происшествия, а 16 травмированы. Пострадавших украинцев доставили в больницу в Араде. Румынские правоохранители подчеркнули, что среди них три человека находились в очень тяжелом состоянии и за их жизнь придется бороться врачам изо всех сил.

Также ранее сообщалось, что легковушка столкнулась с пассажирским автобусом в столице. Авария случилась на пересечении проспекта Правды и улицы Наталии Ужвий в Киеве.

Автомобиль KIA столкнулся с автобусом ATAMAN - пострадали двое пассажиров автобуса, а также водитель легковушки.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.