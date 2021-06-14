Подростков работники полиции и волонтеры искали почти три дня

Двое подростков в ночь с 10 на 11 июня поплыли на лодке рыбачить на реку Днестр у села Устечко и не вернулись.

Спикер Нацполиции Тернопольской области Сергей Крета сообщил в комментарии ТСН, что подростков нашли мертвыми 14 июня.

Известно, что 11 июня в 3:00 подростки перестали отвечать на телефонные звонки родителей. Совместные поисковые действия с привлечением спасателей и полицеских продолжались до 14 июня: всего в поисках принимали участие 96 человек и 19 единиц техники, в том числе 4 плавсредства.

Сообщается, что 13 июня спасатели нашли тело 16-летнего Игоря, а в понедельник, 14 июня - его друга Петра.

"Тело второго парня нашли буквально только что, его поднимают из воды. По данному факту открыто производство. Полиция устанавливает причины трагедии", — сообщил Сергей Крета.

Также ранее сообщалось, что на Центральном пляже Запорожья произошло ЧП. В воде утонул подросток 2006 года рождения - ему было 15 лет.

Известно, что он с друзьями прыгал в воду с причала, где купаться запрещено. И после прыжка 15-летний парень не вынырнул - у него случилась судорога. Товарищи парня пытались позвать на помощь взрослых, но те сначала думали, что дети шутят.

Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики.

А еще Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.

Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.