ЧП на автозаправке произошло среди бела дня в России

Так, в российском Новосибирские днем 14 июня прогремела серия взрывов на автозаправочной станции. Предвадительно было установлено, что там подорвались резервуары с топливом.

По сообщениям ряда российских Telegram-каналов в инциденте пострадали шесть человек.

Известно, что травмы получили двое сотрудников МЧС и четверо гражданских. Среди пострадавших есть один ребенок. В российском Минздраве уже сообщили, что сотрудник МЧС, сейчас в тяжелом состоянии, трое других пострадавших — в состоянии средней степени тяжести.

По словам очевидцев, взрывы были слышны на расстоянии в несколько километров, а клубы черного дыма видны из разных районов города. Сначала над территорией поднялся огненный столб, затем разгорелся пожар – предварительная площадь 500 квадратных метров.

Площадь пожара на Новосибирской АЗС сейчас увеличивается. Огонь подобрался к капитальным гаражам, потушить его нет возможности, ведь давление воды в пожарных гидрантах упало, и они перестали работать.

Сотрудники МЧС России готовятся выводить личный состав, поскольку потушить возгорание не выходит. Рядом с газовой заправкой есть еще одна — бензиновая. Сейчас рискует загореться и она.

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове, во время тушения пожара спасатели нашли тело 88-летнего владельца дома.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре, огонь быстро распространялся и погубил людей внутри.