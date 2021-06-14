ЧП на автозаправке произошло среди бела дня в России
Так, в российском Новосибирские днем 14 июня прогремела серия взрывов на автозаправочной станции. Предвадительно было установлено, что там подорвались резервуары с топливом.
По сообщениям ряда российских Telegram-каналов в инциденте пострадали шесть человек.
Известно, что травмы получили двое сотрудников МЧС и четверо гражданских. Среди пострадавших есть один ребенок. В российском Минздраве уже сообщили, что сотрудник МЧС, сейчас в тяжелом состоянии, трое других пострадавших — в состоянии средней степени тяжести.
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По словам очевидцев, взрывы были слышны на расстоянии в несколько километров, а клубы черного дыма видны из разных районов города. Сначала над территорией поднялся огненный столб, затем разгорелся пожар – предварительная площадь 500 квадратных метров.
Площадь пожара на Новосибирской АЗС сейчас увеличивается. Огонь подобрался к капитальным гаражам, потушить его нет возможности, ведь давление воды в пожарных гидрантах упало, и они перестали работать.
Сотрудники МЧС России готовятся выводить личный состав, поскольку потушить возгорание не выходит. Рядом с газовой заправкой есть еще одна — бензиновая. Сейчас рискует загореться и она.
Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове, во время тушения пожара спасатели нашли тело 88-летнего владельца дома.
Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре, огонь быстро распространялся и погубил людей внутри.