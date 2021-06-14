Автомобиль Nissan сбил пешехода, который переходил дорогу в Киеве

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как стало известно Обозреватель из собственных источников, авария произошла на пересечении проспекта Правды и улицы Вышгородской.

За рулем находился 19-летний водитель. По его словам, он двигался на зеленый сигнал светофора, когда на дорогу якобы неожиданно вышел мужчина.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия установит следствие. По факту смертельной аварии открыто производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Также предварительно установлено, что в момент аварии водитель Nissan был трезв.

Также ранее сообщалось, что легковушка столкнулась с пассажирским автобусом в столице. Авария случилась на пересечении проспекта Правды и улицы Наталии Ужвий в Киеве.

Автомобиль KIA столкнулся с автобусом ATAMAN - пострадали двое пассажиров автобуса, а также водитель легковушки.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.