Супруга певца Дмитрия Монатика Ирина Демичева порадовала публику солнечным фото с отдыха в Греции
35-летний артист со своей женой провели чудесный отпуск на Средиземноморье. И Дмитрий, и Ирина не забывали при этом выставлять кадры в соцсети.
Так, жена Монатика опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, сделанный в Афинах, передает Politeka.net.
Загорелая девушка позировала на побережье, усевшись на один из архитектурных элементов декора. Ветер играл в ее волосах, а на лице - лучезарная улыбка.
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Ирина кокетливо задрала ножку, приковав к себе взгляды. Она была в горчичном топе и белой объемной рубашке, которую расстегнула. Фото получилось очень "живым": пейзаж с морской гладью и скалами на горизонте впечатляет.
"Лето снаружи☀️🌳. Лето внутри 🌊💕Прекраснее рубашки для путешествий Вам просто не найти😉💜💪🏽Проверено на себе ☀️😉🌏💜", - подписала кадр жена Монатика, похваставшись обновкой.
Пользователи кинулись комментировать:
"Какая красота 😍"
"Если честно, нигде не могу найти фото, какая она сзади) или позади просто белая? - Приветствуем.💕 Да, беленькая"
Ранее мы рассказывали, что пользователи заподозрили Ирину в третьей беременности. Они с Дмитрием уже воспитывают двух сыновей, но вот на новых кадрах, которые звезда выкладывала в Инстаграм внимание публики привлек ее якобы округлившийся животик. На видео Демичева дефилировала в узком розовом платье.
"Почему мне все таки кажется, что в семье будет пополнение? 🤔", - спросил один из подписчиков.
Напомним, Жена Монатика не смогла сдержать слез, показав любимых мужа и сыновей: "Не верю, что мы...".
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