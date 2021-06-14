Супруга певца Дмитрия Монатика Ирина Демичева порадовала публику солнечным фото с отдыха в Греции

35-летний артист со своей женой провели чудесный отпуск на Средиземноморье. И Дмитрий, и Ирина не забывали при этом выставлять кадры в соцсети.

Так, жена Монатика опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, сделанный в Афинах, передает Politeka.net.

Загорелая девушка позировала на побережье, усевшись на один из архитектурных элементов декора. Ветер играл в ее волосах, а на лице - лучезарная улыбка.

Ирина кокетливо задрала ножку, приковав к себе взгляды. Она была в горчичном топе и белой объемной рубашке, которую расстегнула. Фото получилось очень "живым": пейзаж с морской гладью и скалами на горизонте впечатляет.

"Лето снаружи☀️🌳. Лето внутри 🌊💕Прекраснее рубашки для путешествий Вам просто не найти😉💜💪🏽Проверено на себе ☀️😉🌏💜", - подписала кадр жена Монатика, похваставшись обновкой.

Пользователи кинулись комментировать:

"Какая красота 😍"

"Если честно, нигде не могу найти фото, какая она сзади) или позади просто белая? - Приветствуем.💕 Да, беленькая"

Ранее мы рассказывали, что пользователи заподозрили Ирину в третьей беременности. Они с Дмитрием уже воспитывают двух сыновей, но вот на новых кадрах, которые звезда выкладывала в Инстаграм внимание публики привлек ее якобы округлившийся животик. На видео Демичева дефилировала в узком розовом платье.

"Почему мне все таки кажется, что в семье будет пополнение? 🤔", - спросил один из подписчиков.

Напомним, Жена Монатика не смогла сдержать слез, показав любимых мужа и сыновей: "Не верю, что мы...".

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