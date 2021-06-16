Победительница шоу «Холостяк-10», украинская гимнастка Даша Ульянова показала, как выглядит после процедуры, из-за которой у нее онемела часть лица
На своей странице в Инстаграм красотка, которая после финала шоу быстро разошлась с его главным героем Максом Михайлюком, показала себя в непривычном виде. Об этом пишет Politeka.net.
Как пояснила сама Даша, она побывала у стоматолога, где ей сделали местную анестезию. Из-за этого у девушки онемела верхняя губа, что привело к комичному эффекту, когда Ульянова пыталась разговаривать или улыбаться.
Гимнастка сняла себя на видео, сидя за столиком в кафе. Она со смехом показала, как выглядит после процедуры с неподвижной верхней губой. Ситуация усугублялась тем, что ранее Даша прибегала к помощи инъекций, чтобы сделать свои губы более пухлыми. Из-за их размера побочный эффект анестезии был еще более заметен.
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«Была у стоматолога. У меня еще действует анестезия. И она действует так, что у меня вообще не шевелится верхняя губа. И на меня только что так смотрел официант! Думает: какая-то сумасшедшая, наверное, обкололась ботоксом…», - поделилась своими приключениями Даша.
После этого она обнаружила, что в таком состоянии не способна пить напиток через трубочку.
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