Теперь ему грозит тюрьма

На Ровенщине мужчина напал на полицейского с вилами

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел 14 июня. Во время патрулирования, полицейские заметили нарушителя за рулем мотоцикла. После того как мужчину остановили, между ними возникла перепалка. Недолго думая, мужчина схватился за вилы и ткнул полицейского в ногу.

К медикам обратилась напарница пострадавшего.

В итоге 31-летний патрульный получил колотую рану в нижней трети правого бедра, но госпитализации он отказался.

49-летнего местного жителя, который скрылся с места, удалось найти. Он скрывался в кустах ориентировочно за 500 метров от места жительства. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее мы сообщали, что в Киеве неадекватный пожилой мужчина набросился на улице на девушку посреди белого дня.

В руках пенсионер держал кухонный нож. Им он и начал угрожать своей жертве и схватил ее за волосы.

Спас девушку водитель автобуса, который увидел происходящее. Мужчина побежал на помощь и отбил у неадекватного пенсионера его жертву.

Напомним, что два водителя киевских маршруток подрались посреди дороги, вероятно это был спор за остановку - они толкались и плевали друг в друга.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.