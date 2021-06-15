Выяснились новые подробности убийства супружеской пары на Житомирщине

Жуткая трагедия произошла ночью 8 июня. Стрелок открыл огонь через окно: мужчина погиб от тяжелых ранений на месте, его жена скончалась на следующий день в реанимации - она так и не пришла в сознание.

Выжить удалось лишь 11-летней девочке, которая во время нападения находилась в другой комнате.

По информации "Обозревателя", стрелком оказался 58-летний уроженец Курской области Александр Мальцев.

Сейчас он находится под стражей и ему грозит заключение на 15 лет.



Ранее мы сообщали, что в Житомирской области мужчина расстрелял семерых друзей, с которыми отдыхал на природе.

Компания из 8 человек приехала на рыбалку на местный пруд, где к ним присоединился арендатор. Друзья распивали спиртные напитки, а затем шестеро из них устроились спать в сарае на берегу водоема, а двое продолжили выпивать с арендатором пруда – профессиональным охотником.

Около часа ночи между ними разгорелся конфликт, из-за которого арендатор схватился за свое охотничье ружье и открыл огонь по отдыхающим.

Напомним, мужчина открыл огонь по прохожим в Киеве, силовики пошли на штурм: все детали.

Как сообщала Politeka, огонь открыли по людям под Киевом: "нарушали карантин", кадры.

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