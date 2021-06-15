В Киеве в одном из фитнес-центров умер мужчина

Как передает Politeka.net, об этом в Facebook сообщил "Киев оперативный".

Трагедия произошла 14 июня. Мужчине стало плохо во время занятий в зале. Его пытались реанимировать почти час, но безуспешно.

"Помощь оказывал тоже клиент клуба, который в это время просто занимался в зале. Врач клуба в это время просто стоял рядом", - говорится в сообщении.
П словам очевидцев, скорая помощь приехала не сразу, а лишь спустя минут 20 и у них не работала аппаратура.

Ранее мы сообщали, что в Киеве произошел похожий трагический инцидент. На проспекте Владимира Маяковского, 44, в фитнес-клуб скончался мужчина. На место вызывали врачей, которые по приезду обнаружили, что человек уже мертв. По адресу вызвали полицию и следственно-оперативную группу.

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По предварительной информации, он поскользнулся в бассейне.

скорая помощь, врачи

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