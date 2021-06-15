В Киеве в одном из фитнес-центров умер мужчина

Как передает Politeka.net, об этом в Facebook сообщил "Киев оперативный".

Трагедия произошла 14 июня. Мужчине стало плохо во время занятий в зале. Его пытались реанимировать почти час, но безуспешно.

"Помощь оказывал тоже клиент клуба, который в это время просто занимался в зале. Врач клуба в это время просто стоял рядом", - говорится в сообщении.

П словам очевидцев, скорая помощь приехала не сразу, а лишь спустя минут 20 и у них не работала аппаратура.