В Киеве в одном из фитнес-центров умер мужчина
Как передает Politeka.net, об этом в Facebook сообщил "Киев оперативный".
Трагедия произошла 14 июня. Мужчине стало плохо во время занятий в зале. Его пытались реанимировать почти час, но безуспешно.
Ранее мы сообщали, что в Киеве произошел похожий трагический инцидент. На проспекте Владимира Маяковского, 44, в фитнес-клуб скончался мужчина. На место вызывали врачей, которые по приезду обнаружили, что человек уже мертв. По адресу вызвали полицию и следственно-оперативную группу.
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По предварительной информации, он поскользнулся в бассейне.
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