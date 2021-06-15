На Днепропетровщине женщина убила собственного ребенка
Как передает Politeka.net, вопиющие подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Инцидент произошел еще осенью 2019 года. Женщина заявилась к свекрови, что оставить ей двоих детей, но из-за отказа между ними возникла ссора.
Женщина в итоге разбила окно дома и пыталась перебросить детей внутрь.
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"В результате преступных действий матери один ребенок получил травму головы и многочисленные телесные повреждения. Однако женщина не вызвала скорую медицинскую помощь, в лечебное учреждение не обратилась, в результате чего ребенок умер", - говорится в сообщении.
Теперь горе-мать проведет ближайшие 4 года за решеткой.
Ранее мы рассказывали, что в Одесской области суд вынес решение горе-отцу, который развращал свою 5-летнюю дочь.
В суде доказали, что в ноябре прошлого года 30-летний житель Николаевского района развращал своего 5-летнего ребенка. Причем делал это неоднократно. Всего у обвиняемого четверо детей.
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