Журналист из РФ удивил реакцией на гол нашей сборной в матче против Нидерландов

Звезда российского ТВ, спортивный журналист, комментатор, автогонщик и телеведущий Алексей Андронов не сумел сдержать эмоции после второго гола сборной Украины в ворота Нидерландов в стартовом матче Евро-2020 (3:2).

После результативного удара Романа Яремчука, который тем самым сравнял счет в игре, Андронов написал в Telegram: "Слава Україні".

В следующем посте он отметил смелость Андрея Шевченко и его подопечных, которые не стали "закрываться" у своих ворот. Он заявил, что сборные России и Украины проиграли, но показали абсолютно разную игру.

"Лучший тайм на этом Евро. Бодро, смело, атака на атаку. Шевченко молодец, что не стал строить окопы "имени Баринова и Оздоева". Футбол должен дарить радость. Этот – дарит! Слава Украине! Вроде и там потеряли три очка, и наши потеряли три очка. Но одни играли в футбол (как умеют), а другие – в спортивную ходьбу с мячом. Пока это был лучший матч на Евро..." – написал Андронов.

Стоит отметить, что футболист сборной Украины Александр Зубков, вероятнее всего, больше не сыграет на групповом этапе чемпионата Европы-2020. Форвард венгерского "Ференцвароша" получил повреждение в матче с Нидерландами и был заменен уже на 10-й минуте встречи.

Напомним, Шевченко рассказал об уходе из сборной Украины: "Я хочу тренировать..."

Как сообщала Politeka, фото формы сборной Украины на Евро-2020 слили в сеть: представят через несколько дней

Также Politeka писала, что у футболиста остановилось сердце прямо во время матча, история всколыхнула мир: "Был на том свете 78 минут"