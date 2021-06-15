Выяснились новые подробности гибели украинской модели в Турции



Анжелика Срабьянц выпала с балкона пятого этажа дома в жилом комплексе. Девушку с тяжелыми травмами забрала "скорая", но до больницы она так и не доехала.

Как оказалось, перед смертью она поссорилась со своим парнем, турецким дрессировщиком собак Бураком Эрджаном.

По информации "Обозревателя", во время обыска в квартире, где произошло ЧП, были найдены запрещенные вещества и видеозапись, которую сделал бойфренд Анжелики. На кадрах девушка якобы держится за перила балкона и кричит: "Бурак, Бурак", "пожалуйста". А за кадром слышен голос мужчины, который говорит: "Иди сюда".

После этого она сорвалась вниз.

Знакомые погибшей в один голос говорят, что покончить жизнь самоубийством девушка просто не могла, а во всем винят ее ухажера, который неоднократно ревновал Анжелику и следил за ее соцсетями.

Сейчас Бурак находится под стражей. Ему уже предъявили обвинение в умышленном убийстве.

Ранее мы сообщали, что отдых на египетском курорте обернулся для украинки и ее супруга настоящим кошмаром.

65-летняя жительница Ровно вместе с мужем занимались подводным погружением, когда произошла беда - причиной смерти украинки мог стать сердечный приступ, который случился с ней в воде.

Напомним про зверское убийство украинки в Египте: названо имя погибшей.

Как сообщала Politeka, украинская туристка "разнесла" египетский отель в пух и прах, видео: "все летит и..."

Также Politeka писала, что украинский депутат умер на египетском курорте (фото)