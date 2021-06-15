29-летняя владелица туристического агентства Екатерина Жук, экс-участница шоу "Холостяк-11", показала, как проводит время в Швейцарии

Как пишет Politeka.net, красотка не смогла впечатлить "Холостяка" Михаила Заливако, ведь ему не понравилось то, что у девушки сликшом много смелых фото в Инстаграм. Но после ухода красотка продолжила развивать социальные сети и радовать фанатов интересным контентом.

На новом фото, которые девушка оставила в Инстаграм, Екатерина прогулялась у подножья Альп в Швейцарии. На одном из фото красотка даже села на травку, наслаждаясь солнышком.

"Моя мечта побывать в самом известном и лучшем швейцарском селе (мне нравиться именно так его называть) осуществитесь!

Грюйер - это крохотный городок в Швейцария, который расположился на склонах холма у подножия Альп, является родиной знаменитого сыра Грюйер", - написала Екатерина.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Красота", "Какая же красота", "Швейцарский сыр особенно хорош?", "Хорошего отдыха, Катюша!) И всего самого доброго!)", "Прекрасный ангел и красивая принцесса", "Швейцарские вкусняшки".

Напомним, экс-участница "Холостяка" увеличила губы и пожалела, как сейчас она выглядит

А еще Politeka писала, что изгнанная из "Холостяка" красотка объявила, какой мужчина ее достоин, и это явно не Заливако

Также Politeka сообщала, что изгнанная из "Холостяка" участница-красотка жестко проехалась по Заливако



