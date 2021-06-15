На Волыни в результате аварии оборвались жизни священника и молодого семинариста

Как передает Politeka.net, детали ДТП сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Жуткий инцидент произошел рано утром, 15 июня.

Автомобиль ВАЗ столкнулся с мелиоративной трубой, несколько раз перевернулся и слетел в кювет.

В Волынской епархии УПЦ сообщили, что в ДТП погиб клирик Свято-Покровского храма, архидиакон Роман (Ярослав Тюканько) и студент Волынской духовной семинарии Назарий Мильковский.

Еще одного пассажира авто госпитализировали.

Ранне мы сообщали, что украинский священник получил три года лишения свободы за совершение смертельного ДТП.

Страшная авария произошла еще летом во Львовской области. В тот день настоятель церкви вместе с двумя односельчанами купался в озере и пил водку.

В состоянии алкогольно опьянения он сел за руль автомобиля вместе с пассажирами, превысил скорость и потерял контроль. Таким образом машина священника перевернулась, из-за чего погиб один пассажир, а еще двое получили тяжелые травмы.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.