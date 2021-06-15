В Днепре девушка прыгнула с моста
Сначала на краю моста ее пытались удержать очевидцы, но девушка сопротивлялась и упала в воду.
Без сознания ее вытащили на катер отдыхающие, уже на берегу вместе с полицейскими ей оказывали первую помощь.
Сотрудники патрульной полиции остановили скорую, которая проезжала мимо.
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К счастью, девушку удалось спасти. Ее экстренно госпитализировали в больницу, где они пришла в себя.
Ранее мы писали, что в Харькове велосипедист решил сократить путь через дамбу и едва не лишился жизни
Мужчина 13 июня решил переехать на велосипеде через дамбу, поскользнулся и упал вместе с велосипедом в воду.
Мужчину начало уносить течение, но к счастью, его увидели местные жители и помогли.
"Спасательная операция на Баварии. Мужчина решил вчера переехать на велосипеде через дамбу, поскользнулся и упал вместе с великом в воду. Его уносило в хрустящий мир, но люди помогли выбраться", - говорится в сообщении.
Видео спасения здесь.
К слову, решетка на дала выбраться из горящей квартиры: харьковчанин оказался в заложниках огня
Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".
Кроме того Politeka писала, о том, что в центр Харькова стянули сотни спасателей и технику, фото: "все службы оперативно..."