В Днепре девушка прыгнула с моста

Сначала на краю моста ее пытались удержать очевидцы, но девушка сопротивлялась и упала в воду.

Без сознания ее вытащили на катер отдыхающие, уже на берегу вместе с полицейскими ей оказывали первую помощь.

Сотрудники патрульной полиции остановили скорую, которая проезжала мимо.

К счастью, девушку удалось спасти. Ее экстренно госпитализировали в больницу, где они пришла в себя.

Ранее мы писали, что в Харькове велосипедист решил сократить путь через дамбу и едва не лишился жизни

Мужчина 13 июня решил переехать на велосипеде через дамбу, поскользнулся и упал вместе с велосипедом в воду.

Мужчину начало уносить течение, но к счастью, его увидели местные жители и помогли.

"Спасательная операция на Баварии. Мужчина решил вчера переехать на велосипеде через дамбу, поскользнулся и упал вместе с великом в воду. Его уносило в хрустящий мир, но люди помогли выбраться", - говорится в сообщении.

Видео спасения здесь.

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