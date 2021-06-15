Непогода продолжает атаковать украинские области

В Николаеве прошел такой сильный ливень, который полностью затопил улицы и тем самым парализовал город.

Об этом сообщает местное издание "Новости Н".

За 30 минут выпало рекордное количество осадков для города. По словам местных жителей, в ловушке оказались не только районы в низинах, но и улицы, где последождевых подтоплений уже давно не было. Отмечается также, что в центре Николаева утонули около 20 автомобилей.

В районе бывшего завода "Дормашина" из-за ливня образовалось настоящее озеро, глубина которого достигала примерно 1,5 метра. Вода аж до крыши накрыла около двух десятков автомобилей, среди них были и джипы.

Также ранее сообщалось, что непогода наделала беды на минувших выходных сразу в нескольких областях Украины. Мощный пронесся смерч, выпал град, обрушился ливень - затопив улицы, ураганный ветер, который валил деревья.

Так, на Кировоградщине выпал град, в Запорожье и Николаеве затопило дороги, а в Днепре – частные дома, также жители нескольких регионов частично остались без света.

Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.