Непогода продолжает атаковать украинские области
В Николаеве прошел такой сильный ливень, который полностью затопил улицы и тем самым парализовал город.
Об этом сообщает местное издание "Новости Н".
За 30 минут выпало рекордное количество осадков для города. По словам местных жителей, в ловушке оказались не только районы в низинах, но и улицы, где последождевых подтоплений уже давно не было. Отмечается также, что в центре Николаева утонули около 20 автомобилей.
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В районе бывшего завода "Дормашина" из-за ливня образовалось настоящее озеро, глубина которого достигала примерно 1,5 метра. Вода аж до крыши накрыла около двух десятков автомобилей, среди них были и джипы.
Также ранее сообщалось, что непогода наделала беды на минувших выходных сразу в нескольких областях Украины. Мощный пронесся смерч, выпал град, обрушился ливень - затопив улицы, ураганный ветер, который валил деревья.
Так, на Кировоградщине выпал град, в Запорожье и Николаеве затопило дороги, а в Днепре – частные дома, также жители нескольких регионов частично остались без света.
Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.
Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.