Домохозяйка отсудила у бывшего мужа солидную сумму
Необычные судебные заседания прошли в Португалии, сообщает MV.
Так, женщина потребовала у своего мужа компенсацию за уборку и готовку, которыми она занималась на протяжении 30 лет брака.
Изначально женщина требовала 240 000 евро (почти 7,9 миллионов грн), но ее иск отклонили.
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На этом домохозяйка не остановилась и подала апелляцию, в которой смогла доказать, что работа по дому имеет экономическую ценность, поскольку способствует экономии средств путем сокращения расходов.
Исходя из этого, она помогла мужу сэкономить средства на питании и поддержании дома в порядке.
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Женщина рассказала, что самостоятельно воспитывает малолетнюю внучку, а мать ребенка длительное время проживает раздельно и фактически не выполняет свои родительские обязанности.
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