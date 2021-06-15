Домохозяйка отсудила у бывшего мужа солидную сумму

Необычные судебные заседания прошли в Португалии, сообщает MV.

Так, женщина потребовала у своего мужа компенсацию за уборку и готовку, которыми она занималась на протяжении 30 лет брака.

Изначально женщина требовала 240 000 евро (почти 7,9 миллионов грн), но ее иск отклонили.

На этом домохозяйка не остановилась и подала апелляцию, в которой смогла доказать, что работа по дому имеет экономическую ценность, поскольку способствует экономии средств путем сокращения расходов.



Исходя из этого, она помогла мужу сэкономить средства на питании и поддержании дома в порядке.

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