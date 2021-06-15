В Днепре мужчина развел костер прямо у себя в квартире
Инцидент произошел на ж/м Северный, сообщает gorod.dp.
К правоохранителям обратились соседи, которые сообщили, что он готовил еду в квартире на открытом огне.
По прибытию на место, полицейские застали в квартире 59-летнего мужчину, который готовил еду прямо на костре.
Такой поступок он объяснил отсутствием в квартире газоснабжения, которое отключили за долги.
73-летняя Ротару изумила внешностью, выйдя в свет впервые за долгое время: "Я скучала!"
Самая богатая певица Украины оплакивает друга, его знал каждый украинец: "Великий Человек..."
"Пронесся смерч и обрушился ливень": непогода разбушевалась в Украине, кадры разрушений
"Осталась жена и пятимесячный ребенок": под Киевом в ДТП оборвалась жизнь 24-летнего патрульного
"Так и не начал дышать": украинец скончался после укуса насекомых, детали несчастья
С мужчиной провели профилактическую беседу о недопущении подобного в жилом доме, так как из-за неосторожного обращения с огнем может произойти пожар.
Ранее мы писали, что харьковчанин не мог выбраться из горящей квартиры.
Так, пожар охватил одну из квартир, вспыхнули домашние вещи и мебель, пламя вырывалось из окна наружу.
Из другого окна 73-летний мужчина звал на помощь - на окнах у него стоят решетки, и выбраться у него не получалось.
Спасатели смогли вытащить мужчину и передать медикам скорой. К счастью, никто из жителей не пострадал.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.