В Днепре мужчина развел костер прямо у себя в квартире



Инцидент произошел на ж/м Северный, сообщает gorod.dp.

К правоохранителям обратились соседи, которые сообщили, что он готовил еду в квартире на открытом огне.

По прибытию на место, полицейские застали в квартире 59-летнего мужчину, который готовил еду прямо на костре.



Такой поступок он объяснил отсутствием в квартире газоснабжения, которое отключили за долги.

С мужчиной провели профилактическую беседу о недопущении подобного в жилом доме, так как из-за неосторожного обращения с огнем может произойти пожар.

Ранее мы писали, что харьковчанин не мог выбраться из горящей квартиры.

Так, пожар охватил одну из квартир, вспыхнули домашние вещи и мебель, пламя вырывалось из окна наружу.

Из другого окна 73-летний мужчина звал на помощь - на окнах у него стоят решетки, и выбраться у него не получалось.

Спасатели смогли вытащить мужчину и передать медикам скорой. К счастью, никто из жителей не пострадал.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

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