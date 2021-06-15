На Днепропетровщине ищут 16-летнюю девушку
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.
В Никополе 14 июня исчезла Карнаух Анастасия, 2005 года рождения, девочка ушла из дома вечером и не вернулась.
Приметы: 16 лет, рост 170 см, худая, волосы светлые к плечу, тату на правой руке в виде кота.
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Одета: черные джинсы и черную футболку.
Недавно мы писали, что в Днепре девушка прыгнула с моста
Сначала на краю моста ее пытались удержать очевидцы, но девушка сопротивлялась и упала в воду.
Без сознания ее вытащили на катер отдыхающие, уже на берегу вместе с полицейскими ей оказывали первую помощь.
Сотрудники патрульной полиции остановили скорую, которая проезжала мимо.
К счастью, девушку удалось спасти. Ее экстренно госпитализировали в больницу, где они пришла в себя.
Напомним, страшная болезнь забрала жизнь украинки, без мамы осталось три девочки.
Как сообщала Politeka, трагически оборвалась жизнь перспективной украинской дизайнерки, ей было всего 36.
Также Politeka писала, что не стало выдающейся украинки, коллеги и родные не находят себе места.