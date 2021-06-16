Известный украинский шоумен, ведущий популярных проектов «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник рассказал, о чем мечтал с самого детства

Как передает Politeka.net, 37-летний Решетник является одним из самых известных ведущих и дикторов в Украине. Он начинал свою карьеру на «Первом национальном», после чего работал на всех ключевых телеканалах. Сейчас Решетник занят на самых рейтинговых проектах СТБ.

В свежем посте у себя в соцсетях Решетник решил поделиться с поклонниками своими воспоминаниями из детства. Пост он сопроводил задумчивым фото.

«В детстве мы только так сидели и мечтали - каждый о своем! Я с 7-го класса бредил телевидением. Позволяйте себе мечтать - смело и отчаянно!», - подписал фото Решетник.

В комментариях Решетнику оставили массу приятных слов и отзывов. Отписались под постом и те, кто знал Григория с детства.

«Ты уже тогда говорил - я буду там кабеля тягать, но буду на телевидении», «У Вас всегда такие нереальные кадры. Ваш режиссер-постановщик умеет поймать момент», «Мечты сбываются», «Ваша мечта осуществилась - стать телеведущим. Карьерного роста!», «Очень крутой», «Так жизненно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник похвастался красоткой-женой в платье с полупрозрачной юбкой: "Со своей королевой".

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