Трагедия в Киеве поразила невольных прохожих

Так, на улице Зодчих в Святошинском районе Киева вечером 15 июня произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 27-летний велосипедист.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киева, а Телеграм-канал dtp.kiev.ua опубликовал кадры с места трагедии.

По данным правоохранителей, в Святошинском районе Киева прохожий, который находился в состоянии алкогольного опьянения, толкнул велосипедиста под грузовик.

Уточняется, что мужчина шел по тротуару и неожиданно изменил траекторию движения, столкнувшись с велосипедистом, который из-за этого упал под колеса грузовика.

Пострадавшего бросило на фуру, он разбил голову о бордюр. Молодой мужчина погиб на месте происшествия.

Данные о происшествии зарегистрированы в Святошинском управлении полиции. После проверки будет предоставлена правовая квалификация случившейся трагедии в Киеве.

По данным Телеграм-канала, погибший работал врачом-травматологом в 7-й городской больнице, ему было всего 27 лет. Также в сети опубликовали фото, как отец пришел на место трагедии и прощается с погибшим сыном.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

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