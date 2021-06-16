Трагедия в Киеве поразила невольных прохожих
Так, на улице Зодчих в Святошинском районе Киева вечером 15 июня произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 27-летний велосипедист.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киева, а Телеграм-канал dtp.kiev.ua опубликовал кадры с места трагедии.
По данным правоохранителей, в Святошинском районе Киева прохожий, который находился в состоянии алкогольного опьянения, толкнул велосипедиста под грузовик.
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Уточняется, что мужчина шел по тротуару и неожиданно изменил траекторию движения, столкнувшись с велосипедистом, который из-за этого упал под колеса грузовика.
Пострадавшего бросило на фуру, он разбил голову о бордюр. Молодой мужчина погиб на месте происшествия.
Данные о происшествии зарегистрированы в Святошинском управлении полиции. После проверки будет предоставлена правовая квалификация случившейся трагедии в Киеве.
По данным Телеграм-канала, погибший работал врачом-травматологом в 7-й городской больнице, ему было всего 27 лет. Также в сети опубликовали фото, как отец пришел на место трагедии и прощается с погибшим сыном.
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