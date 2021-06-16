Американской артистке было всего 65 лет



Американская актриса, получившая широкую известность после роли в в "Исчезнувшей" Дэвида Финчера, активистка ЛГБТ-сообщества Лиза Бейнс скончалась в Нью-Йорке после того, как попала в ДТП. Врачи боролись за ее жизнь на протяжении десяти дней.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что 65-летняя знаменитость получила травму головы в результате столкновения с электросамокатом 4 июня. Свидетели рассказали, что водитель самоката проехал на красный сигнал светофора, врезался в Лизу, которая шла по пешеходному переходу вместе со своей женой, Кэтрин Кранхолд. Удар от скутера был такой силы, что Лизу отбросило в сторону.

Звезду госпитализировали в больницу Mount Sinai Morningside, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Виновник ДТП скрылся с места инцидента, его до сих пор разыскивают.

Бейнс сыграла более семидесяти ролей на телевидении и в кино, но наибольшего успеха добилась благодаря выступлениям на театральной сцене, где она получила Theatre World Award.

Фильмы с ней вошли в историю кино. Она исполнила роль матери главной героини в триллере "Исчезнувшая", появлялась в фентези-сериале "Однажды в сказке" в роли злой мачехи Золушки. В 1980-х играла в фильмах "Коктейль" с Томом Крузом и "Молодые стрелки" с Кифером Сазерлендом и Чарли Шином. Одной из последних ее работ стала роль в космическом сериале "Орвилл".

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