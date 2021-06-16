Американской артистке было всего 65 лет
Американская актриса, получившая широкую известность после роли в в "Исчезнувшей" Дэвида Финчера, активистка ЛГБТ-сообщества Лиза Бейнс скончалась в Нью-Йорке после того, как попала в ДТП. Врачи боролись за ее жизнь на протяжении десяти дней.
Об этом сообщает The Associated Press.
Отмечается, что 65-летняя знаменитость получила травму головы в результате столкновения с электросамокатом 4 июня. Свидетели рассказали, что водитель самоката проехал на красный сигнал светофора, врезался в Лизу, которая шла по пешеходному переходу вместе со своей женой, Кэтрин Кранхолд. Удар от скутера был такой силы, что Лизу отбросило в сторону.
73-летняя Ротару изумила внешностью, выйдя в свет впервые за долгое время: "Я скучала!"
"Бурак, пожалуйста!": последние минуты жизни погибшей в Турции украинки снимали на видео
ДТП на киевской трассе: грузовик превратил легковушку в груду металла, выжить удалось не всем
Санаторий в Одессе вспыхнул как спичка, слетелись спасатели: кадры и детали ЧП
"Конструкция весила почти тонну": балкон с "огородом" рухнул в Харькове, кадры ЧП
Звезду госпитализировали в больницу Mount Sinai Morningside, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Виновник ДТП скрылся с места инцидента, его до сих пор разыскивают.
Бейнс сыграла более семидесяти ролей на телевидении и в кино, но наибольшего успеха добилась благодаря выступлениям на театральной сцене, где она получила Theatre World Award.
Фильмы с ней вошли в историю кино. Она исполнила роль матери главной героини в триллере "Исчезнувшая", появлялась в фентези-сериале "Однажды в сказке" в роли злой мачехи Золушки. В 1980-х играла в фильмах "Коктейль" с Томом Крузом и "Молодые стрелки" с Кифером Сазерлендом и Чарли Шином. Одной из последних ее работ стала роль в космическом сериале "Орвилл".
Напомним, что внезапно не стало украинского политика, первые подробности трагедии.
Как сообщала Politeka, перестало биться сердце звезды сериалов "Роксолана" и "Папик", что известно.
Также Politeka писала, что тело известного советского актера нашли в собственной квартире.