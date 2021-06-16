На Львовщине начали брать деньги за въезд на кладбище
Нововведение пришлось не по душе жителям Дрогобыча и очевидцы даже опубликовали "прейскурант" с ценами.
"До чего же мы докатились. Чтобы заехать на кладбище, надо платить. Это только у нас такой бардак?"- сообщили местные в сети.
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Как оказалось, такое решение в горсовете приняли из-за любителей острых ощущений, которые устраивали гонки на территории кладбища.
"Пожилых людей и лиц с инвалидностью на машинах пропускаем бесплатно. Также без денег заезжает похоронная процессия", - сообщили в LMN.
Также в горсовете уточнили, что полученные таким образом деньги пойдут на облагораживание кладбища.
Ранее мы рассказывали, что на Одесчине маленький ребенок отравился водкой.
6-летний мальчик со своими друзьями ходил на кладбище собирать сладости и на одном из надгробий нашел рюмку с водкой, которую выпил.
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