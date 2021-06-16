На Киевщине погибла маленькая девочка, упав в выгребную яму
Как передает Politeka.net, подробности произошедшего рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Вместе со своим 4-летним братом 10-летняя девочка попросилась у охранника в туалет, а потом он услышал крик.
Как оказалось, мальчик провалился в сантехнический проем, а сестра пыталась его спасли, но также попала в яму.
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Известно, что дети из семьи ромов, приехавших сюда из Закарпатья. Во время допроса они рассказали, что приехали только 4 дня назад. Они работали на свалке рядом, где собирали вторсырье.
Органы защиты детей уже занимаются родителями, поскольку кроме пострадавших у них еще 6 детей.
Ранее мы сообщали, что на Львовщине, на местном водопаде во время экскурсии утонул шестиклассник.
Мальчик приблизился к водоему, подскользнулся и упал в ледяную воду.
Ребенка пытались спасти педагоги и находящееся рядом люди, но вытащить его на берег удалось лишь спасателям. Медики на месте констатировали смерть малыша.
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