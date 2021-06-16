Известный украинский певец MELOVIN, которого многие помнят, как фаворита Андрея Данилко на Евровидении, показал себя в лифте

Как пишет Politeka.net, Константин Бочаров, которого все знают под псевдонимом MELOVIN, стал довольно известным среди украинцев исполнителем и даже учавствовал в Нацотборе на Евровидение. Сейчас красавчик готовится к "Atlas Weekend 2021", который пройдет в Киеве. Не забывает певец и о социальных сетях, в которых делится интересным контентом.

На новом фото, которое Константин опубликовал в Инстаграм, можно увидеть красавчика в рубашке и штанах. В одной руке Бочаров держал бутылку воды и таблетки, а второй снимал себя на телефон.

"Доброе утро", - написал Константин.

Фанаты посмотрели ролик почти 10 тысяч раз и написали комментарии:

"Ух ты, теперь это любимая рубашка? Нарядный чёрный остался в шкафу?", "А куда мы такие красивые в такую рань?", "Наверное не такое оно и доброе ... Если вода и таблетки в руке", "Ох,бедняга. Улыбку вызвал,а такой замучаный", "Не очень доброе, вчера сходила погулять и проснулась с температурой", "Ой, доброе утро. Как раз спешу на экзамен".



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