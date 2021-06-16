В Киевской области произошла трагедия, в результате которой погиб ребенок
Так, в Белой Церкви Киевской области 15 июня пытаясь спасти подругу утонула 13-летняя девочка. Водолазы нашли тело погибшей в 100 метрах от места происшествия.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.
В полицию от несовершеннолетней девочки поступило сообщение о том, что она, вместе со своей 13-летней подругой купались в местном водоеме, после чего подруга исчезла в воде.
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Было установлено, что компания девушек в возрасте от 12 до 14 лет отдыхала у реки. Рядом не было никого из взрослых.
"Впоследствии они пошли купаться к реке и одна из них начала тонуть. Две подруги бросилась ей помогать. Спасенная девочка добралась до берега и тогда заметили, что пропала ее подруга", – рассказали в пресс-службе.
По факту смерти несовершеннолетней открыто уголовное производство по статье 115 (убийство, с пометкой "несчастный случай") УКУ.
Также ранее сообщалось, что на Центральном пляже Запорожья в воде утонул подросток 2006 года рождения - ему было 15 лет.
Известно, что он с друзьями прыгал в воду с причала, где купаться запрещено. И после прыжка 15-летний парень не вынырнул - у него случилась судорога. Товарищи парня пытались позвать на помощь взрослых, но те сначала думали, что дети шутят.
Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики.
Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.
Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.