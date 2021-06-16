Троих мужчин расстреляли посреди улицы, пока они отдыхали на скамейке
В городе Алешки на Херсонщине посреди улицы расстреляли компанию мужчин, которые отдыхали на скамейке и никого не трогали. Им от 30 до 65 лет. Происшествие случилось в ночь на 16 июня на углу улицы Крылова и Олимпийской.
Об этом пишет "Новый день".
Как сообщает издание один из мужчин получил заряд дроби в бедро, истек кровью и скончался на месте. Еще двум также попали в ноги, они сейчас находятся в больнице. По свидетельству медиков, работавших на месте вызова, от раненых пахло алкоголем, но об обстоятельствах стрельбы они говорили неохотно.
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Как сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники, неизвестный открыл стрельбу по двум отдыхающим, а во время драки смертельно ранил себя.
Якобы двое мужчин сидели на скамейке, когда к ним подошел третий и дважды выстрелил им в ноги. Когда раненые упали, неизвестный пытался добить выживших в рукояткой обреза, но в какой-то момент невольно выстрелил себе в бедро.
Что случилось той ночью, кто и по какой причине расстрелял людей, будут устанавливать правоохранители. Официальной информации от полиции о происшествии пока нет.
Напомним, что стрельба прогремела в одесской школе, первые детали.
А еще Politeka писала, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.
Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.