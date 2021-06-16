Троих мужчин расстреляли посреди улицы, пока они отдыхали на скамейке

В городе Алешки на Херсонщине посреди улицы расстреляли компанию мужчин, которые отдыхали на скамейке и никого не трогали. Им от 30 до 65 лет. Происшествие случилось в ночь на 16 июня на углу улицы Крылова и Олимпийской.

Об этом пишет "Новый день".

Как сообщает издание один из мужчин получил заряд дроби в бедро, истек кровью и скончался на месте. Еще двум также попали в ноги, они сейчас находятся в больнице. По свидетельству медиков, работавших на месте вызова, от раненых пахло алкоголем, но об обстоятельствах стрельбы они говорили неохотно.

Как сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники, неизвестный открыл стрельбу по двум отдыхающим, а во время драки смертельно ранил себя.

Якобы двое мужчин сидели на скамейке, когда к ним подошел третий и дважды выстрелил им в ноги. Когда раненые упали, неизвестный пытался добить выживших в рукояткой обреза, но в какой-то момент невольно выстрелил себе в бедро.

Что случилось той ночью, кто и по какой причине расстрелял людей, будут устанавливать правоохранители. Официальной информации от полиции о происшествии пока нет.

Напомним, что стрельба прогремела в одесской школе, первые детали.

А еще Politeka писала, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.