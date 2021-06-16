Названо имя киевлянина, которого пьяный пешеход толкнул под грузовик

В районе Окружной дороги погиб 27-летний врач-травматолог Виктор Заболотный. Он был тем велосипедистом, которого толкнул под колеса грузовика, пьяный прохожий.

Как сообщило издание Обозреватель, Виктор был единственным сыном у родителей. Кроме того, в сети появилось видео с моментом трагедии.

На кадрах можно увидеть, как парень едет на велосипеде по безлюдному тротуару, а навстречу ему идет пьяный мужчина. Когда их пути переселись, пешеход качнулся и сбил велосипедиста. Парень падает на дорогу, ударяется о заднюю часть прицепа грузовика, затем его откидывает на бордюр. Травма головы оказалась несовместима с жизнью.

Коллеги рассказали, что Виктор был врачом с золотыми руками. Он был очень отзывчив и внимателен к людям. Известно также, что отец парня – водитель, а мама работает в школе.

Только два года назад Виктор Заболотный женился. Его супруга Ирина – семейный доктор в одной из поликлиник этого же района Киева. У молодых людей на страничке в сети сохранились нежные фотографии со свадьбы, а также они запечатлели на фото самые памятные моменты из жизни.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, грузовик превратил легковушку в груду металла, выжить удалось не всем.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.