На Закарпатье парень до смерти избил пенсионерку

Как передает Politeka.net, подробности расследования преступления сообщили в прокуратуре области.

Вопиющий инцидент произошел в Ужгороде еще зимой.

Следствие установило, что 22-летний парень напал на пожилую женщину, избил ее и обворовал.

"Он ударил потерпевшую камнем по голове, вырвал из ее рук мобильный телефон и убежал к реке, скрываясь от правоохранителей. Тогда злоумышленника удалось оперативно задержать, а у женщины медики диагностировали перелом височной кости", - говорится в сообщении.

Полученные травмы женщина не пережила.

Суд приговорил преступника к 9 годам 3 свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что под Одессой военный забил до смерти сослуживца и хотел замаскировать под несчастный случай.

Однако правоохранители ему не поверили, и теперь он предстанет перед судом.

Следствие установило, что 15 января военнослужащие в казарме воинской части сначала распивали алкоголь, а потом между ними произошла драка, которая и привела к смерти одного из них.

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