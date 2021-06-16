Украинцев срочно предупредили об опасности в Черном море
Отдохнуть вдали от города, почувствовать себя частью природы и отвлечься от суеты – причины, по которым все больше украинцев выбирают провести выходные или отпуск на море. Но не везде можно купаться. В частности, украинцам запретили купаться в Черном море.
Об этом сообщили в офисном сайте города Одессы.
Так, в связи с ливневыми осадками, которые прошли 12-13 июня 2021, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей.
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Следовательно, в службе рекомендуют временно воздержаться от купания до особого распоряжения.
Это необходимо, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем.
Существует множество заболеваний, которые передаются водным путем. А именно можно подхватить: холера, брюшной тиф, паратифы, дизентерия, лептоспироз, туляремия (загрязнение питьевой воды выделениями грызунов), бруцеллез, сальмонеллез.
Среди вирусных заболеваний, передающихся водным путем, превалирующее место занимает кишечная группа вирусов, в том числе энтеровирусы, гепатит А и многие другие.
Для водных инфекций характерны внезапный подъем и высокий уровень заболеваемости, а также быстрое распространение заболеваний.
Напомним, в Одессе над морем после ливня заметили уникальное явление, фото: невероятно красиво.
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