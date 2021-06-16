В Николаеве мужчина убил собственную жену
Как передает Politeka.net, подробности вопиющей расправы сообщили в полиции
К правоохранителям обратились медики, которых первых вызвали на место трагедии. Они обнаружили бездыханное тело 69-летней женщины.
"75-летний злоумышленник избил жену железной палкой в ходе семейной ссоры. От полученных многочисленных травм женщина скончалась. Сейчас мужчина задержан следователями в порядке ст. 208 УПК Украины и решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
Если его вину докажут, то ближайшие 15 лет пенсионер проведет в тюрьме.
Ранее мы сообщали, что на Закарпатье суд вынес приговор парню, который до смерти избил пожилую украинку.
Он ударил потерпевшую камнем по голове, вырвал из ее рук мобильный телефон и убежал к реке, скрываясь от правоохранителей. Тогда злоумышленника удалось оперативно задержать, а у женщины медики диагностировали перелом височной кости.
Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
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Также сообщалось, что под Киевом избили и похитили молодого парня: в столице и области ввели спецоперацию.