К правоохранителям обратились медики, которых первых вызвали на место трагедии. Они обнаружили бездыханное тело 69-летней женщины.

"75-летний злоумышленник избил жену железной палкой в ходе семейной ссоры. От полученных многочисленных травм женщина скончалась. Сейчас мужчина задержан следователями в порядке ст. 208 УПК Украины и решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Если его вину докажут, то ближайшие 15 лет пенсионер проведет в тюрьме.