Победительница шоу «Холостяк-10», украинская гимнастка Даша Ульянова рассказала, делала ли еще какие-то процедуры для губ

Даша прославилась на «Холостяке» не только изумительной растяжкой профессиональной гимнастки, но еще и очень пухлыми губами, которые сделала ранее у косметолога и не скрывала этого факта. Филлеры Даша колола по желанию исправить несовершенство формы и размера губ, поэтому теперь с ними ничего не делает.

В разделе Стори в Инстаграм девушка заговорила о том, как теперь ухаживает за собой и будет ли колоть губы еще. Эта тема остается одной из самых обсуждаемых среди аудитории Ульяновой.

«Давайте еще раз объясню всем! Губы я подкалывала совсем чуть-чуть 1,5 года назад! Полтора года! Сейчас я вообще не хожу к косметологу, никаких манипуляций не делаю. Это действительно так. Кожа в таком состоянии благодаря питанию и домашнему уходу. И отвечая на ваш вопрос: губы не растворяла» - рассказала Даша.

Ранее на своей странице в Инстаграм красотка, которая после финала шоу быстро разошлась с его главным героем Максом Михайлюком, показала себя в непривычном виде.

Как пояснила сама Даша, она побывала у стоматолога, где ей сделали местную анестезию. Из-за этого у девушки онемела верхняя губа, что привело к комичному эффекту, когда Ульянова пыталась разговаривать или улыбаться.

Гимнастка сняла себя на видео, сидя за столиком в кафе. Она со смехом показала, как выглядит после процедуры с неподвижной верхней губой. Ситуация усугублялась тем, что ранее Даша прибегала к помощи инъекций, чтобы сделать свои губы более пухлыми. Из-за их размера побочный эффект анестезии был еще более заметен.

Напомним, победительницу "Холостяка" подловили в объятиях Олега Кензова в ресторане в центре Киева: "Все было...".

Как сообщала Politeka, похудевшая Ульянова из "Холостяка" в коротеньком платье озадачила внешностью: "Не может быть такой большой...".

Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" резко похудела и поразила внешностью: "Зачем так портить себя".