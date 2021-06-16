Водителю грозит лишение свободы на срок до 10 лет

В Винницкой области пьяный патрульный полицейский совершил смертельное ДТП. Инцидент произошел 14 июня.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По предварительной информации, полицейский за рулем легкового авто не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в дерево.

28-летняя пассажирка погибла на месте происшествия, еще один пассажир госпитализирован, двое других пассажиров получили незначительные травмы.

По результатам медицинского освидетельствования установлено, что патрульный находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан на месте.

После того как выяснилось, что предполагаемый виновник аварии полицейский, дело передали Государственному бюро расследований.

Предварительная квалификация: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Если патрульного признают виновным в совершении преступления, ему грозит до 10 лет лишения свободы с запретом управлять машинами на 10 лет после увольнения.

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