В Киеве на ребенка напал бойцовский пес

Как передает Politeka.net, об инциденте рассказали родители пострадавшего мальчика "Киеву оперативному".

Инцидент произошел по ул. Пушиной, 50а, ровно в 10 утра,

"На моего сына и нашего щенка напал взрослый ротвейлер. Собака получила тяжелые травмы, а у сына рваная рана на руке. Нам не нужна сейчас компенсация за лечение ребенка и собаки. Всё, что мы хотим - получить помощь от полиции, а именно: найти хозяина и узнать, привита ли его собака от бешенства. Сейчас речь идет об угрозе жизни моего шестнадцатилетнего сына", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что хозяин ротвейлера не справляется с ним, и животное могло бы нанести более серьезные травмы мальчику, если бы не местная уборщица.

"Все, что мы хотим сейчас - это уберечь сына. Полиция бы смогла найти его очень быстро, было бы желание. Повторюсь, существует прямая угроза для жизни ребёнка", - сообщили родитель парня.

Стоит отметить, что ротвейлеры могут быть особенно опасными. Будучи достаточно большими, они могут принести большой вред человеку. У собак этой породы также очень развито чувство территории, поэтому часто они используются как сторожевые псы.



