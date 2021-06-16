В Киеве на ребенка напал бойцовский пес
Как передает Politeka.net, об инциденте рассказали родители пострадавшего мальчика "Киеву оперативному".
Инцидент произошел по ул. Пушиной, 50а, ровно в 10 утра,
"На моего сына и нашего щенка напал взрослый ротвейлер. Собака получила тяжелые травмы, а у сына рваная рана на руке. Нам не нужна сейчас компенсация за лечение ребенка и собаки. Всё, что мы хотим - получить помощь от полиции, а именно: найти хозяина и узнать, привита ли его собака от бешенства. Сейчас речь идет об угрозе жизни моего шестнадцатилетнего сына", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, что хозяин ротвейлера не справляется с ним, и животное могло бы нанести более серьезные травмы мальчику, если бы не местная уборщица.
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Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.
Как сообщала Politeka, "Избил и выбросил на мороз": в Киеве на камеру мужчина совершил нечеловеческий поступок.