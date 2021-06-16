На Винничине молодой парень покончил жизнь самоубийством



Поступок 20-летнего Павла до сих пор не могут объяснить его родные.



За день до возвращения на службу в армию его нашли недалеко от дома повешенным.

Что могло стать причиной его рокового решения – сегодня выясняют правоохранители и ломают голову родные.

"А его родители готовы были Наталью принять в свою семью, на похоронах говорили, что к нам с хлебом уже планировали идти... но не суждено было…", - поделилась бабушка Паши в комментарии 33 каналу.

Наташа была его невестой - они планировали пожениться после прохождения им службы.

По ее словам, парень не хотел ехать в воинскую часть, потому что не смог приспособиться под систему.

"Паша не раз жаловался, что не хочет служить. Рассказывал, что их как-то отправляли в Одессу на массовые беспорядки, а он отказался ехать. Сказал, что не хочет людей бить... много таких случаев вспоминал, от которых кровь стынет. Говорил, что их там "пушечным мясом" называли, запугивали, что «на передок» отправят…", - вспоминает Наталья.

В части, где служил парень, его характеризуют как дисциплинированного, неконфликтного товарища и уверяют, что на службу он не жаловался.

Ранее стала известна причина самоубийства 15-летнего подростка из многодетной семьи.

Школьник накануне записал прощальное видео и выложил его в одной из социальных сетей.

На видео подросток говорит: то, что он собирается сделать, «это не из-за школы».

Мальчик находился в депрессии и часто говорил своим братьям и сестрам, что он устал и не может так больше жить. Он просто не смог пережить смерть приемных родителей.

Напомним, внезапно ушел из жизни знаменитый актер, сыгравший в «проклятом» сериале: уже 11 жертв.

Как сообщала Politeka, умерла знаменитая российская актриса: «фильмы и сериалы с ней смотрели все».

Также Politeka писала, что телезвезда разбилась в жутком ДТП: ее последние слова поражают, предчувствовала смерть.