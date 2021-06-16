Один из детских центров во Львове устраивает на заказ "стриптиз-шоу от свинки"
Так, на сайте заведения, которое специализируется на проведении различных развивающих занятий, детских дней рождений, мастер-классов и курсов, появилась функция заказа "взрослого" танца от аниматора в костюме домашнего животного.
Информация об услуге опубликована на сайте центра.
"Незабываемое стриптиз-шоу от свинки Каролины! Шутливый, комичный стриптиз в исполнении очаровательной и бесподобной свинки Каролины. Новый и интересный номер для создания незабываемой атмосферы на празднике, который исполняет очаровательная свинка Каролина, очень популярен за рубежом, и сегодня он уже доступен и для вас", - говорится в описании услуги.
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Стоит отметить, что заведение предлагает в том числе услуги мини-детского сада. То есть, взрослые могут отвести ребенка к нему, а сами "оторваться" в течение 7-10 минут в компании ростовой куклы, которая танцует стриптиз. Такая вот замануха для взрослых.
"Свинка-стриптизерша раздевается и развлекает всех присутствующих, обязательно во время выступления она танцует с гостями! После завершения номера желающие могут сделать с ней замечательные фото в память о веселом шоу", - сообщает центр.
Кроме того, шоу свинки открывают две девушки, которые танцуют перед гостями и помогают Каролине в номере в дальнейшем.
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