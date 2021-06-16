66-летняя харьковчанка скончалась после падения на рынке

Очевидцы вызвали скорую, но прибывшие спустя полчаса медики зафиксировали ее смерть.

Telegram-канал "Веха"сообщил, что тело женщины пролежало несколько часов на территории рынка.

"Мы ее перевернули на бок, чтоб она не захлебнулась. Она живая была, дышала, дергалась. Вызвали скорую. Тут пошёл дождь, мы оторвали сточную трубу, чтобы женщина не захлебнулась водой. Накрыли пленкой и держали зонты. Где-то в 10:10 мы посмотрели на время, машины скорой до сих пор не было. Свидетель выскочила к дороге, чтоб встретить медиков, но никого не было. Вернулась назад, женщина хрипела и глубоко вздохнула, выдохнула и все..", – рассказали свидетели трагедии.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

В полицию Харькова поступило сообщение о том, что на стройке по улице Жилярди от удара электротоком погиб мужчина.

"Пострадавший умер до прибытия скорой медицинской помощи. Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направили в морг", — говорится в сообщении полиции.

По предварительной информации, мужчина взял в руки включенный в сеть удлинитель, от которого оторвался провод.

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