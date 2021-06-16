Закованная цепью пара харьковчан объявила о разрыве отношений
17 июня харьковчане Александр Кудлай и Виктория Пустовитова снимут цепь.
По словам Александра, отношения с Викторией "оказались в патовой ситуации".
"К нашему большому сожалению, мы заканчиваем наши отношения. Это все стало нашим прошлым, к которому мы всегда будем относиться с уважением", — сообщил пара в сети.
По состоянию на 16 июня скованная пара продержалась 123 дня.
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Рост пропавшей женщины 165 см, она среднего телосложения.
Русые волосы, голубые глаза. На правой щеке родинка, отсутствуют зубы, тремор.
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