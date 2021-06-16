Что-то пошло не так

Закованная цепью пара харьковчан объявила о разрыве отношений

17 июня харьковчане Александр Кудлай и Виктория Пустовитова снимут цепь.

По словам Александра, отношения с Викторией "оказались в патовой ситуации".

"К нашему большому сожалению, мы заканчиваем наши отношения. Это все стало нашим прошлым, к которому мы всегда будем относиться с уважением", — сообщил пара в сети.

По состоянию на 16 июня скованная пара продержалась 123 дня.

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61-летняя жительница Большой Даниловки 14 июня ушла из дома и не вернулась, сообщили в поисковом отряде “Милена”.

Рост пропавшей женщины 165 см, она среднего телосложения.

Русые волосы, голубые глаза. На правой щеке родинка, отсутствуют зубы, тремор.

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