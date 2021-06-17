На Одесчине вынесли приговор подросткам, которые до смерти забили мужчину
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте прокуратуры области.
Беспощадное избиение 58-летнего бездомного мужчины, тело которого нашли с множественными переломами и ранами возле памятника морякам 28 марта.
Расправу над ним устроили двое подростков 12 и 13 лет.
В полиции они рассказали, что с мужчиной они поссорились из-за булочки, которые тот не захотел для них попросить у людей.
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Избивали несчастного руками, ногами и деревянными палками. От полученных травм он скончался.
"Наиболее строгая мера воспитательного характера малолетним была предложена в связи с тем, что подростки вышли из-под контроля родителей, негативно характеризуются и не поддаются воспитательному воздействию", - говорится в сообщении.
Теперь малолетние нелюди отправятся в колонию на 2 года.
Напомним, в полиции рассказали, как подростки расправились над мужчиной в Измаиле, видео.
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