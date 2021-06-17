На Одесчине вынесли приговор подросткам, которые до смерти забили мужчину

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте прокуратуры области.

Беспощадное избиение 58-летнего бездомного мужчины, тело которого нашли с множественными переломами и ранами возле памятника морякам 28 марта.

Расправу над ним устроили двое подростков 12 и 13 лет.

В полиции они рассказали, что с мужчиной они поссорились из-за булочки, которые тот не захотел для них попросить у людей.

Избивали несчастного руками, ногами и деревянными палками. От полученных травм он скончался.