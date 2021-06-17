В Италии оборвалась канатная дорога с людьми в кабинке



Трагедия на канатной дороге Стреза — Моттароне произошла 23 мая, но жуткие кадры ЧП местные СМИ опубликовали только сейчас.

На видео видно, что кабинка с пассажирами уже почти доехала до точки назначения, но резко сорвалась и на бешеной скорости направилась в обратную сторону.

В результате трагедии погибло 14 человек. Выжил лишь один маленький ребёнок.

Ранее мы сообщали, что в Харькове подросток выпал из кабины канатной дороги после чего его сбила машина.

С открытой черепно-мозговой травмой, переломами плеча и бедра его госпитализировали. Также известно, что пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения.

Его товарищи, которые ехали в соседних кабинах, рассказали, что молодой человек хотел сфотографироваться, но не удержался и выпал из кабины.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.