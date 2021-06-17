Ну вот зачем...

На Харьковщине сорвали флаг, установленный в честь воинов АТО

Так, в феврале этого года было принято решение поднимать красно-черный флаг в честь воинов-добровольцев

7 июня телеграм-канал "Труха" сообщил, что вандал сорвал красно-черный флаг - он спустил флаг и отрезал его ножом.

После мужчина свернул флаг и унес его с собой.

Видео можно посмотреть здесь.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

2 июня, рано утром, примерно в 07:20 на пр. Юбилейного, 32/186, в Харькове водитель автомобиля Ravon R4 сбил женщину-пешехода.

В результате ДТП пострадавшую доставили ​​в больницу.

По факту аварии в настоящее время проводится досудебное расследование.

Свидетелей дорожно-транспортного происшествия просят обратится по телефону: 063-06-66-876.

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