На Харьковщине сорвали флаг, установленный в честь воинов АТО
Так, в феврале этого года было принято решение поднимать красно-черный флаг в честь воинов-добровольцев
7 июня телеграм-канал "Труха" сообщил, что вандал сорвал красно-черный флаг - он спустил флаг и отрезал его ножом.
После мужчина свернул флаг и унес его с собой.
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Видео можно посмотреть здесь.
А еще недавно мы писали, что в Харькове ищут свидетелей жуткого ДТП
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
2 июня, рано утром, примерно в 07:20 на пр. Юбилейного, 32/186, в Харькове водитель автомобиля Ravon R4 сбил женщину-пешехода.
В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу.
По факту аварии в настоящее время проводится досудебное расследование.
Свидетелей дорожно-транспортного происшествия просят обратится по телефону: 063-06-66-876.
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