Всем его будет очень не хватать...

Друзья медика, погибшего из-за пьяного пешехода, вспомнили о нем с теплотой

В районе Окружной дороги погиб 27-летний врач-травматолог Виктор Заболотный. Он был тем велосипедистом, которого толкнул под колеса грузовика, пьяный прохожий.

В сюжете ТСН друзья врача вспомнили о молодом медике и рассказали о нем больше.

Коллега Виктора рассказывает, что он очень тепло высказывался о жене, мечтал о детях и гордился своей работой. Каждый день он помогал десяткам людей. Чтобы быстрее добираться до любимой работы, купил велосипед.

"Года два назад он пересел на велосипед. Передвигался на велосипеде, хотя мы его предупреждали, что в нашей стране это не очень безопасно делать. Мне его... Нам всем его будет очень не хватать..." - говорит коллега погибшего, едва сдерживая слезы.

Коллеги медика шокированы случившимся. Врач-ортопед Тарас Рокита вспомнил, когда в последний раз видел медика: "Он со мной был на операции, а после операции поехал домой".

Домой он так и недоехал, а на последний кадрах с видеорегистратора можно увидеть, как парень едет на велосипеде по безлюдному тротуару, а навстречу ему идет пьяный мужчина. Когда их пути переселись, пешеход качнулся и сбил велосипедиста. Парень падает на дорогу, ударяется о заднюю часть прицепа грузовика, затем его откидывает на бордюр. Травма головы оказалась несовместима с жизнью.

А пешеход спокойно пошел дальше, не реагируя на крики. Его догнали и поймали водители других авто, которые остановились, увидев ситуацию. В крови пешехода было 1,41 промилле алкоголя. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, что пьяный пешеход толкнул под грузовик 27-летнего врача: появилось видео с моментом гибели.

Как сообщала Politeka, пешеход толкнул велосипедиста под колеса грузовика: кадры трагического ДТП в Киеве.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.