На Донетчине мать отказалась от ребенка и оставила его в заброшенном здании
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
К медикам обратилась женщина, которая обнаружила ребенка.
По ее словам, она собирала черешню неподалеку и услышала детский плач, а, подойдя ближе, увидела завернутого в тряпье младенца с пуповиной.
Также она сообщила, что забрала и накормила ребенка, а потом вызвала врачей.
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Как оказалось мамой ребенка была сама заявительница. Правоохранители выяснили, что женщина пыталась выдать своего ребенка за чужого.
"Женщина пояснила, что родила ребенка 14 июня у себя дома и заботилась о мальчике. Но поняла, что из-за затруднительной ситуации не может ухаживать за ребенком, поскольку он уже самостоятельно воспитывает двоих детей", - говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали, что в Бердянске нашли маленьких детей посреди улицы.
К правоохранителя обратилась случайная прохожая, которая заметила детей.
Малыши были почти раздетые, босые и голодные.
Как оказалось, мать двух мальчиков пила, пока они разгуливали улицами города.
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