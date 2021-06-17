Раньше нужно было думать

На Донетчине мать отказалась от ребенка и оставила его в заброшенном здании

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

К медикам обратилась женщина, которая обнаружила ребенка.

По ее словам, она собирала черешню неподалеку и услышала детский плач, а, подойдя ближе, увидела завернутого в тряпье младенца с пуповиной.

Также она сообщила, что забрала и накормила ребенка, а потом вызвала врачей.

Как оказалось мамой ребенка была сама заявительница. Правоохранители выяснили, что женщина пыталась выдать своего ребенка за чужого.

"Женщина пояснила, что родила ребенка 14 июня у себя дома и заботилась о мальчике. Но поняла, что из-за затруднительной ситуации не может ухаживать за ребенком, поскольку он уже самостоятельно воспитывает двоих детей", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что в Бердянске нашли маленьких детей посреди улицы.

К правоохранителя обратилась случайная прохожая, которая заметила детей.

Малыши были почти раздетые, босые и голодные.

Как оказалось, мать двух мальчиков пила, пока они разгуливали улицами города.

Напомним, что горе-мать бросила 3-летнего ребенка на произвол судьбы в Одессе: малыш нашел способ, как выжить

Как сообщала Politeka, одесситка с ребенком рассказала, что пришлось пережить, чтобы попасть в больницу: "круги ада"

Также Politeka писала, что горе-мать потеряла ребенка в Одессе, фото: "уложила спать, а потом..."