Отдыхающие пожаловались на горы водорослей на пляже, этот очень специфический запах и пугает туристов

Дождливая погода, которая несколько недель не покидает территорию Украины, отразилась и на морских курортах. Пляжи Азовского и Черного морей практически остаются пустынными.

Кроме того неприятный запах и горы водорослей на пляжах популярного курорта Скадовск огорчили украинских туристов. Соответствующие фото опубликовал Kherson.net.

Кучи водорослей образовались прямо перед Черным морем и не дают нормально искупаться в нем и вообще подойти к воде.

Таким образом из-за палящего солнца горы водорослей издают неприятный запах, поэтому находиться на пляже невозможно. На данный момент мусор никто не вывозит, поэтому отдыхающие и местные жители только надеются, что проблема решится в ближайшее время.

Напомним, что отдых на популярных курортах в Одессе, Бердянске и Затоке в этом году получится слишком дорогим. Многие считают, что дешевле будет полететь в отпуск за границу.

Также ранее сообщалось, что в связи с ливневыми осадками, которые прошли 12-13 июня 2021, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей.

Следовательно, в службе рекомендуют временно воздержаться от купания до особого распоряжения.

Это необходимо, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем.

Напомним, в Одессе над морем после ливня заметили уникальное явление, фото: невероятно красиво.

Также Politeka сообщала, что устрашающее небо запечатлели одесситы, кадры: "погода значительно ухудшилась".