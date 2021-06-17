Скорей бы это закончилось...

В Украине прошла гроза, которая поразила очевидцев своей красотой

Так, гроза, молнии и ливень накрыли Мариуполь сегодня ночью. Вследствие аварийных ситуаций во всех районах города произошли отключения электроэнергии, залило улицы, а ветер повалил деревья.

В сети опубликовали кадры мощной грозы и молний, которые устроили настоящее "световое шоу", сообщает местное издание Мrpl.city.

Так же вода течет в квартирах, подъездах. Кроме того, мариупольцы сообщили, что в считанные часы дождевой водой затопило площадь Кирова и дорогу под мостом возле "Самолета".

Одна из местных жительниц показала в сети кадры того, как над морем природа этой ночью устроила настоящее "световое представление" - разряды молний били в воду почти без остановки.

Также шквалы, молнии и плотные потоки воды с неба "украсил" крупный град размером с орех или пельмени.

В Кальмиусском районе высокая тополь обрушился на пятиэтажку, повредив балконы. Из-за ливня в Мариуполе также осложнено движение транспорта.

Стоит отметить, что синоптики предупредили украинцев о непогоде 17 июня, прогнозируется гроза, град и шквальный ветер.

Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.