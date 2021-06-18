Бывшая солистка группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская, обратилась к поклонникам

После 15 лет работы в популярном коллективе "НеАнгелы", Слава занялась развитием сольной карьеры, пишет Politeka.net. Артистка уже выпустила два клипа и продолжает работу.

В этот раз звезда разместила в своем Инстаграм фото, сделанные в студии звукозаписи. Певица позировала возле микрофона, надев наушники.

В посте артистка призналась, что ей нужна срочная помощь от поклонников после распада группы. Слава хочет сделать репертуар, который понравился бы ее поклонникам.

"Важный социологический опрос: какие песни нравятся больше вам? Плакать или радоваться?

Сделайте доброе дело, напишите ваши предпочтения и помогите артистке определиться с репертуаром 🤣 плюсик в карму гарантирован + 💙", - написала певица.

Публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев:

"Слава у вас такой голос, что все песни звучат классно по своему в любом жанре)))🔥🔥🔥🔥", "Такие как "Слава Богу "🔥", "Слава, да конечно, веселые, сколько уже можно плакать, на фиг это надо, отплакали уже своё 😂", "80/20 радость и немножко поплакать навзрыд.... И о тебе я напишу красивый роман, Серёжа...", "Нравятся ироничные :) как Слава богу, потому что это максимально вы", "Последний хит «Слава Богу» вообще 🔥. Слушаю на повторе 😂

Но и лирика заходит )) под настроение ! Поэтому должно присутствовать ВСЁ)😘".

Напомним, "Вы взяли стиль Оли Поляковой": Славу Каминскую из "НеАнгелов" пристыдили в новом имидже.

Как сообщала Politeka, Каминская после распада "НеАнгелов" впечатлила яркими экспериментами с внешностью: "Подлецу все к лицу".

Также Politeka писала, Каминская после распада "НеАнгелов" изменилась до неузнаваемости: "На Аллегрову похожа".