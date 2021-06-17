Певица Злата Огневич, ставшая следующей "Холостячкой", устроила пикантную фотосессию на пляже

Как известно, недавно стартовали съемки "Холостячки 2". Первый эфир, в котором главная героиня знакомится с будущими претендентами на свое сердце, уже благополучно отсняли. 35-летняя Огневич появилась в этом выпуске в эффектном мини-платье с золотистой вышивкой, показав сразу все свои "козыри", но при этом оставив пищу для фантазий.

В своем новом посте, пока идут работы над проектом, Злата вдруг обратилась к "девочкам", заговорив о здоровом эгоизме и любви к себе, передает Politeka.net.

Пост красотка сопроводила яркими фото, примерив перед съемками в "Холостячке" свадебный наряд. Так, Огневич позировала в белом платье с разрезом от бедра, идеально подчеркнувшем стройную фигуру со всеми округлостями и изгибами. Дополнив наряд фатой на одном из кадров, вышел весьма интригующий свадебный ансамбль.

Еще на некоторых снимках Злата позировала в голубом мини-платье с V-образным вырезом в зоне декольте и присобранным низом.

"Пост о любви к себе, девочки 🦋🦋🦋 Несколько недель назад, я открыла для себя бренд вечерних и свадебных платьев 🤍 Я выбирала новые образы для клипа и съёмок и побывала в салоне. Видела, как трепетно и с любовью стилисты относятся к каждому платью. Как внимательно они подбирают платья всем гостьям без исключения. И на съемках я чувствовала себя свободной, счастливой и невероятно красивой 💋 ... это платья, в которых девушка прежде всего почувствует себя собой", - говорится в подписи.

Пользователи засыпали певицу комплиментами:

"Злата, ваша красота, ваши образы неземные!!! 😍Дух захватывает!!!"

"Божественно 😍😍😍"

"Красотка не то слово 🔥❤️😍"

"Фотографии супер!!!"

"Ух ты! Какая Вы принцесса, Злата!"

"Неземная 😍😍🔥❤️"

"Шикарное платье Zlata, невероятно красиво выглядите🙏😘"

Напомним, У Огневич появился фаворит на "Холостячке", удивил на первом же свидании: "Приоткрою секрет..."

Как сообщала Politeka, "Холостячки" Ксения Мишина и Огневич, приспустив наряды, устроили битву взглядов: "Не превзойти...".

Также Politeka писала, "Холостячка" Огневич выбрала для съемок первого эфира провальный образ: "Просто отвратительное платье".