На Николавщине женщина отказалась лечить собственную дочь
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
К правоохранителям обратились неравнодушные граждане, которые и сообщили о вопиющем поведении матери.
2-летняя малышка во время обеда получила ожоги грудной клетки, вылив на себя чай, а ее мама не обратилась к медикам.
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Прибыв на место полицейские вызвали скорую и девочку доставили в больницу, где у нее диагностировали термический ожог грудной клетки 1-2 степени.
За невыполнение своих родительских обязанностей по уходу за ребенком на горе-мать составили административный протокол.
Ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине двое маленьких детей получили ожоги 2-ой степени.
По предварительной информации, дети полезли к плите, на которой стояла кастрюля с кипящей водой.
Судя по всему, малыши перевернули ее на себя. В результате годовалый мальчик получил ожоги 20% тела. Вода попала ему на голову и верхнюю часть туловища.
У двухлетней девочки были ожоги 2-ой степени - кипяток ошпарил 25% ее тела.
Напомним, в Павлограде авто сбило беременную и малыша, ребенок в коме.
Как сообщала Politeka, в Днепре медики спасают малышку получившую 60% ожогов.
Также Politeka писала, в Кривом Роге преступник напал на ребенка.