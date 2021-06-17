На Николавщине женщина отказалась лечить собственную дочь

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

К правоохранителям обратились неравнодушные граждане, которые и сообщили о вопиющем поведении матери.

2-летняя малышка во время обеда получила ожоги грудной клетки, вылив на себя чай, а ее мама не обратилась к медикам.

Прибыв на место полицейские вызвали скорую и девочку доставили в больницу, где у нее диагностировали термический ожог грудной клетки 1-2 степени.

За невыполнение своих родительских обязанностей по уходу за ребенком на горе-мать составили административный протокол.

Ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине двое маленьких детей получили ожоги 2-ой степени.

По предварительной информации, дети полезли к плите, на которой стояла кастрюля с кипящей водой.

Судя по всему, малыши перевернули ее на себя. В результате годовалый мальчик получил ожоги 20% тела. Вода попала ему на голову и верхнюю часть туловища.

У двухлетней девочки были ожоги 2-ой степени - кипяток ошпарил 25% ее тела.