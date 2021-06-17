В Мелитополе женщина получили травмы во время сбора черешни

Валентина Николаевна на сборе ягоды работает уже больше 30 лет, но подобное с ней произошло впервые.

"Утром вышли на работу, рвали, как обычно, а в обед пошел дождь. Мы все немного подмокли, но оделись и разошлись по домам. Дома я приняла душ, и ничего не предвещало беды. Ночью проснулась с ощущением, что мои руки, шею, ступни сверху кто-то обтер стекловатой", - поделилась женщина в комментарии "MV".

По ее словам, все тело опухло, покраснело, чесалось и пекло.

После обращения к врачу выяснилось, что так у нее проявлялся или химический ожог, или аллергическая реакция на химию.

Судя по всему, черешню обрабатывали химикатами.



Обращаться Валентина Николаевна к хозяину садов не захотела, поскольку не поверила, что с этого могло что-то получиться.

Ранее в Одессе девушка показывала на улице фаер-шоу, но что-то пошло не так.

Во время выступления она случайно подожгла себя. Данный инцидент случился у фонтана на улице Крымской.

Огонь мгновенно охватил волосы и лицо девушки. Погасить пламя пришлось товарищу пострадавшей, он сделал это очень бысто. Но все же, по словам очевидцев, девушка получила серьезные ожоги.

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове, во время тушения пожара спасатели нашли тело 88-летнего владельца дома.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре, огонь быстро распространялся и погубил людей внутри.