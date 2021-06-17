Футболисты сборной Украины посмотрели матч между Финляндией и Россией

Поединок второго тура Евро-2020 мог закончиться сенсацией, но россиянам удалось сохранить до финального свистка минимальное преимущество в один гол.

Соответствующий фрагмент был опубликован на YouTube-канале vZbirna.

На кадрах видно, что подопечные Шевченко не болели за россиян, а просто внимательно смотрели за ходом поединка и игрой команд, оценивая каждое движение соперников.

"Финны – нормальные пацаны. Такие, боевые!" – обсуждали украинцы.

В итоге финны уступили россиянам со счетом 0:1, игра в целом получилась крайне незрелищной, голевых моментов обе команды создали очень мало. Единственный гол забил Алексей Миранчук, одноклубник украинского хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского.

Стоит напомнить, что 17 июня сборная Украины по футболу встретится с командой Северной Македонии в рамках Евро-2020. Эту игру называют крайне важной для подопечных Андрея Шевченко.

Игра пройдет на "Национальном стадионе" в Бухаресте. Матч Украина-Северная Македония будет транслировать телеканал "Украина". Поединок 17 июня начнется в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, звезда российского ТВ не смог сдержать слов из-за игры сборной на Евро 2020.

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